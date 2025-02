Napolipiu.com - Napoli, il mistero degli acquisti invernali: da Okafor a Billing, i “fantasmi” del mercato di gennaio

, il: da, i “” deldi">Ilinvernale del, che avrebbe dovuto rinforzare la rosa in vista della volata finale della stagione, si sta rivelando un vero e proprio enigma. A sottolinearlo è Il Mattino, che evidenzia come i nuovi innesti abbiano inciso ben poco, se non per nulla, nelle rotazioni di Antonio Conte. Le parole del tecnico azzurro nel concitato finale della gara contro la Lazio – «E adesso chi metto?» – non sono passate inosservate e hanno acceso i riflettori sulla reale utilità dei rinforzi arrivati a.Conte, infatti, si è trovato in difficoltà nel gestire i cambi all’Olimpico, sintomo di una panchina ritenuta troppo “corta”. Le scelte operate nelinvernale, almeno fino a questo momento, non hanno dato i frutti sperati.