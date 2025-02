Spazionapoli.it - Napoli, gruppo super compatto: stupenda iniziativa di squadra in vista del Como

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calcio- Ilè davverol’intrapresa dallaindel.Ilsta proseguendo nella sua missione di rincorsa allo Scudetto fra le mille difficoltà dettate dagli infortuni. Gli stop di Neres, Olivera e Spinazzola hanno infatti di molto ristretto le rotazioni per Antonio Conte, provocando le tre rimonte da vantaggio iniziale nelle ultime tre gare, terminate tutte in parità.Resta, però, il vantaggio di due punti sull’Inter,la sconfitta nerazzurra contro la Juventus di domenica. Diventa così fondamentale questo weekend di campionato, l’ultimo prima dello scontro diretto fra le due squadre della settimana prossima., tutto ila cena ieri sera: dove sono andatiIl weekend vedrà così ilimpegnato ae l’Inter sfidare il Genoa in casa.