Puntomagazine.it - Napoli e Caserta: È il sequestro di droga più imponente degli ultimi anni. Carabinieri infliggono un colpo durissimo alla criminalità organizzata

: sequestrati 750 chili tra hashish e marijuana.Arrestate quattro persone dagli agenti deiNella decorsa notte, idel Nucleo Investigativo di, hanno proceduto all’arresto nella flagranza di reato di quattro soggetti, tre uomini ed una donna, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantitativo e detenzione abusiva di armi in concorso.Nella circostanza, i militari, all’esito di attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa finalizzata al contrasto traffico sostanze stupefacenti nelle province die di, procedevano all’arresto all’esito della perquisizione domiciliare, essendo stati gli indagati trovati in possesso kg 745 (settecentoquarantacinque) di sostanza stupefacente tipo hashish e kg 5 (cinque) tipo marijuana del valore al dettaglio sul mercato criminale stimato in 3 milioni di euro.