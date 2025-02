Napoli come la Juve | penalizzazione e addio scudetto

Leggi su Sportface.it

L’incubotravolge anche ildi De Laurentiis e mette i bastoni tra le ruote ai piani di Antonio Conte. Stoccata tremenda ai partenopei. Ilè al centro di un’indagine per presunte plusvlenze fittizie, in riferimento alle operazioni di mercato riguardanti Victor Osimhen e Kostas Manolas. La Procura di Roma ha contestato al club campano e al presidente Aurelio De Laurentiis il reato di falso in bilancio, sostenendo che i valori attribuiti ad alcuni calciatori inseriti nelle trattative siano stati gonfiati per migliorare i bilanci societari. L’affare Osimhen-Lille del 2020 è però l’operazione più controversa, poiché l’attaccante nigeriano fu valutato oltre 70 milioni di euro, ma parte della cifra fu coperta dall’inserimento di quattro giocatori di scarso impatto tecnico: Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri.