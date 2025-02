Spazionapoli.it - Napoli come la Juve? Ecco perché i casi sono diversi: cosa rischia De Laurentiis

Notizie calcio- Il caso delnon può essere paragonato a quello dellantus:il club di De.Ha profondamente scosso l’ambiente azzurro la notizia per cui i PM di Roma abbiano chiesto il rinvio a giudizio per Decon l’accusa di falso in bilancio. Le contestazioni hanno a che fare alle compravendite fra il 2019 e il 2021 di Kostas Manolas e Victor Osimhen: il primo rientrò in uno scambio in cui fu incluso anche il cartellino di Amadou Diawara, mentre il secondo in una complessa operazione in cui furono inseriti anche tre giovani (Liguori, Manzi e Palmieri) e il portiere Karnezis.Le differenze fra idiIn merito a queste novità, avrebbe drizzato le antenne subito la giustizia sportiva: le news di ieri riportano infattila Procura Federale sia già pronta a chiedere gli atti alla Procura di Roma.