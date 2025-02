Ildifforme.it - Napoli (Az): “Questo è tempo straordinario, una scelta mal soppesata può lasciarci ai margini della storia”

Leggi su Ildifforme.it

L'esponentesegreteria nazionale di Azione si appella alle premier Meloni suggerendo un "confronto aperto e senza casacche di partito fra maggioranza e opposizioni" per affrontare quei temi decisivi in politica estera, come pace e guerraL'articolo(Az): “, unamalpuòai” proviene da Il Difforme.