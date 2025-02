Napolipiu.com - Napoli, attacco da trasferta: dieci gare consecutive a segno lontano dal Maradona

dadal">Ilnon vanta il migliordel campionato in termini di quantità — attualmente è il sesto — ma può certamente fregiarsi di un primato significativo: è la squadra con il miglior rendimento offensivo in. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno segnato inesterne, con una media di 1,9 gol a partita. Un dato che testimonia la continuità realizzativadal, rafforzato da un’altra statistica di rilievo: ildetiene la miglior difesa della Serie A con appena 19 reti subite.Il precedente migliore per gli azzurri risale alla stagione 2021-2022, quando la striscia positiva raggiunse le quattordici partitecon almeno un gol segnato fuori casa.