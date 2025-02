Zonawrestling.net - Naomi: “Vogliono incastrarmi per l’agguato a Jade Cargill”

Da mesi ormai in WWE c’è una storyline in attesa di risoluzione: chi ha attaccatonel backstage il 23 novembre scorso? Un agguato rimasto ancora senza un autore, che sta tenendolontana dal ring ormai da 3 mesi e che ha portato a un cambio nella coppia che detiene i titoli di coppia femminili, conche ha preso il suo posto accanto a Bianca Belair. E se la scorsa settimana un video svelato da Nick Aldis sembra aver puntato i riflettori su Liv Morgan e Raquel Rodriguez come possibili colpevoli, in molti sono ancora convinti che l’autrice dell’attacco sia proprio.“È come una sorella per me, non lo farei mai”Intervistata per il podcast Huge Pop! da Jimmy Korderas e Donnie DaSilva,si è però professata innocente, parlando di un tentativo di incastrarla.