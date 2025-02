Myplant & Garden Torrani Fitp | Attivo censimento impianti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Come Federazione italiana tennis, padel, pickleball, che comprende gli sport di racchetta come tennis, padel beach, tennis beach e tennis in carrozzina, abbiamo adattato le nostre carte federali ai regolamenti dell'stica e alle procedure per l'omologazione degli. Sul territorio abbiamo messo in piedi una rete di tecnici, sotto un coordinamento di 21 .