Myplant & Garden Piras Federgolf | Censimento nostri impianti solo se omologati

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Il nostro è un mondo un po' particolare per la natura stessa dell'impianto sportivo. I campi da golf appartengono a società private o ad associazioni sportive private. Per quanto riguarda il, per noi è una cosa molto semplice: una società sportiva, per essere affiliata alla Federazione, dovrà disporre di un impianto omologato. .