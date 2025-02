Ilrestodelcarlino.it - "Mutui, via gli interessi. E Zona franca urbana per i centri più colpiti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CAMERINO (Macerata) Una ricostruzione tra luci e ombre, a distanza di oltre otto anni. Diego Camillozzi, presidente dell’associazione di terremotati (e non solo) "La terra trema noi no" – con sede a Muccia, ma operante in tutto il territorio del Maceratese – evidenzia così i principali nodi da risolvere.Innanzitutto si chiede il ripristino della(Zfu), che quest’anno non è stata rifinanziata e che prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Inps. Attraverso agevolazioni fiscali e contributive, aveva rappresentato ossigeno per tante attività. "Il commissario Castelli aveva parlato di 15 milioni di euro a disposizione, ma nel decreto Milleproroghe non se ne fa menzione – spiega Camillozzi –. La nostra proposta è di riattivare la Zfu solo per i Comuni piùdal sisma, quelli che ad esempio hanno il 65 o 70% degli edifici lesionati.