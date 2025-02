Napolipiu.com - Mutti: “Atalanta macchinosa e poco brillante. Milan senza società forte, Lazio e Juve in corsa per il quarto posto”

: “inper il”">L’allenatore Bortoloè intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live, analizzando la situazione delle principali squadre italiane dopo gli ultimi impegni europei e in vista della volata finale in campionato., eliminazione amara e momento di difficoltàha espresso il suo disappunto per l’eliminazione dell’, sottolineando un calo dizza della squadra di Gasperini: “Dispiace per l’eliminazione, soprattutto contro un Bruges nettamente inferiore. L’mi è sembrata lenta,e legnosa in questo periodo. Gasperini si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti e anche la replica di Lookman non è stata da meno, ma sono situazioni che possono accadere.