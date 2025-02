Musica | Sos – Save our souls il gruppo rock che canta la sicurezza sul lavoro presenta il nuovo album

Leggi su Ildenaro.it

Gli Sos –our souls, ilchelasulfondato e diretto dal frontman Bruco (Marco Ferri), sarà in concerto il 10 marzo al Legend Club di Milano (Viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano MI).Ingresso gratuito su prenotazione al link: BigliettiAl Legend Club saràto live per la prima volta il“MACTE ANIMO!” (SA Project / Believe), disponibile in radio e digitale (https://bfan.link/macte-animo-1).Con una carriera consolidata da molti concerti in tutta Italia e in importanti manifestazioni e concorsi come Sanremo, dal 2018 gli SOS hanno trasformato la loroin uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale: lasul. “Macte Animo!”, che in latino significa “Coraggio!”, rapil fulcro delprogetto e raccoglie i brani più significativi della band usciti negli ultimi anni, inerenti allae alla prevenzione nella vita di tutti i giorni.