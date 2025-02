Musica | Massimo Ranieri annullate le date al Diana fino al 24 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

ha annullato tutte lein programmazione al Teatrodi Napolia lunedì 24a causa della sua indisponibilità per motivi di salute. E’ quanto fa sapere una nota del Teatro. Il calendario dello spettacolo dell’artista ‘Tutti i sogni ancora in volo’ subirà le seguenti modifiche: da domani, 21a lunedì 24la rappresentazione è annullata. “I biglietti potranno essere recuperati tramite spostamento nelledal 2 al 7 aprile o rimborsati dal punto di vendita presso cui sono stati acquistati” sottolinea la nota. Gli abbonati del Turno C1 di lunedì 24ore 17:30 sono spostati a giovedì 3 aprile alla stessa ora. Ecco il calendario dal 2 al 7 aprile: mercoledì 2 (ore 21:00), in vendita; giovedì 3 aprile (ore 17:30), recupero del lunedì 24ore 17:30 (turno c1 e biglietti); giovedì 3 aprile ore 21 annullato; venerdì 4 aprile, ore 21, in vendita; sabato 5 aprile, ore 21, in vendita; domenica 6 aprile, ore 18, in vendita; lunedì 7 aprile, ore 21, In vendita recupero di giovedì 20ore 21.