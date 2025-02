Musica | le Blackpink icone globali del k-pop arrivano in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Leinper la prima volta con un unico evento, mercoledì 6 agosto 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Oggi, le, star mondiali del K-POP, hanno annunciato il loro attesissimo ritorno sul palco con una tournée esclusiva di spettacoli negli stadi in Nord America, Europa e Regno Unito quest’estate.Prodotto da Live Nation, il2025 World Tour prenderà il via sabato 5 luglio con due spettacoli a Seoul presso il Goyang Stadium prima di fare tappa a Los Angeles, Chicago, Toronto, New York, Parigi, Milano e Barcellona.Il tour si concluderà venerdì 15 agosto all’iconico Wembley Stadium di Londra, facendo delleil primo gruppo K-POP in assoluto ad essere headliner di questa leggendaria struttura.Questo è il primo tour da headliner delledopo il loro Born Pink World Tour da record (2022-2023), che è diventato il tour di maggior incasso per un gruppo femminile e ha attirato oltre 1,8 milioni di fan sui palchi di tutto il mondo.