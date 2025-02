Musica | Demonia il nuovo singolo del rapper napoletano Frezza in uscita domani

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il successo di “Vecchio stampo & West Coast”, che ha raggiunto la 29a posizione della top 200 di Spotify, e le uscite di “Prova vivente” e “Pezzi d anovanta”, traccia contenuta in “We the squad Vol.2”, ildisco della SLF, il giovanissimo prodigio del rapapre il 2025 con “” (Warner Music Italy), ilfuorivenerdì 21 febbraio su tutte le piattaforme.Con una produzione che mescola la grinta del rap old-school con una visione contemporanea, “” si impone come un banger d’impatto che riporta al centro del gioco rap, punchline e flow.Anche con questoarriva diretto e crudo, non si nasconde dietro giri di parole. L’artista vuole infatti rappresentare con schiettezza la realtà che lo ha sempre circondato e l’ambiente difficile in cui ha vissuto, raccontando con barre affilate e punchline dirette l’esperienza di chi è cresciuto in contesti emarginati e fatica a trovare il proprio posto nel mondo.