Musica | Almamegretta Sanacore live tour- 30 Anniversario sold out la data di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

A pochi giorni dall’inizio del- 30°gliannunciano il primoout, per il concerto del 14 marzo a.Lanée, che prenderà il via il prossimo 7 marzo da Firenze, porterà la band nei principali club italiani con otto appuntamenti imperdibili, tutti concentrati nel mese di marzo, dedicati ai 30 anni di “”, il secondo e iconico album della band, considerato una pietra miliare della loro discografia e uno dei dischi più significativi di un’intera generazionele.Uscito nel 1995, “” univa sperimentazione e tradizione, elettronica ed echi acustici, reggae, dub e canzone popolare, un disco rivoluzionario che quell’anno si aggiudicherà la Targa Tenco come miglior album in dialetto, una delle quattro vinte in carriera dalla band napoletana (1994 – Anima Migrante; 1995 –; 2001 – Imaginaria; 2023 – Senghe).