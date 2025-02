Universalmovies.it - Murderbot | Apple TV+ presenta la nuova serie sci-fi

Leggi su Universalmovies.it

TV+ ha diffuso quest’oggi le prime immagini esclusive di, lasci-fi/comedy in arrivo dal 16 maggio.La, creata dai premi Oscar® Chris e Paul Weitz (“About a Boy – Un ragazzo”, “Mozart in the Jungle”), è ispirata dalladi libri “TheDiaries” di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula. Essa metta al centro della trama un cyborg in grado di auto-hackerarsi e che ha orrore delle emozioni umane, ma che è attratto dai suoi vulnerabili clienti. Il cyborg deve nascondere il suo libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso quando in realtà vuole solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire quale sia il suo posto nell’universo.Il ruolo principale vede il vincitore dell’Emmy Alexander Skarsgård (“Succession”, “Big Little Lies – Piccole grandi bugie”), con lui il cast conta anche Noma Dumezweni (“Presunto innocente”), David Dastmalchian (“Oppenheimer”), Sabrina Wu (“Joy Ride”), Akshay Khanna (“Critical Incident”), Tattiawna Jones (“The Handmaid’s Tale”) e Tamara Podemski (“Outer Range”).