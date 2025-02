Genovatoday.it - Multedo, in arrivo nuovi servizi: palazzetto dello sport e riqualificazione urbana

Leggi su Genovatoday.it

investimenti per il quartiere di. Durante la nona tappa di "Quartieri in giunta", che si tenuta nella mattinata di giovedì 20 febbraio, il Comune ha comunicato un ulteriore stanziamento di un milione di euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale.