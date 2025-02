Sololaroma.it - Mourinho scarica Under, addio al Fenerbahce: l’ex Roma riparte dagli USA

Poche ore separano ladall’ingresso in campo, all’Olimpico, per il ritorno del play-off di Europa League contro il Porto, per ottenere gli ottavi di finale e tenere alto l’onore di un Italia massacrata fin qui in questa due giorni di gare europee. Bello però fare anche un giro fuori dal Bel Paese, per vedere cosa combinano gli ex giallorossi impegnati in nuove avventure. Non ingrana Belotti al Benfica, dopo l’opaca avventura al Como, mentre una nuova la sta per intraprendere Cengiz.Un giocatore che, a modo suo, è rimasto nei cuori dei tifosi, seppure abbia dato alla causa meno di quanto il suo potenziale facesse intendere. Dopo la, i prestiti a Leicester e Marsiglia, prima del ritorno in patria al, a titolo definitivo, ma la sua permanenza nei gialloblù si interromperà ad un anno e mezzo:USA, più precisamente dai Los Angeles FC, che, come riportato da Nicolò Schira, se lo sono aggiudicato in prestito con diritto di riscatto.