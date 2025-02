Sport.quotidiano.net - Moto Gp, Ducati favorita. Tardozzi: “Le concessioni funzionano, ma non sottovalutiamo gli avversari”

Bologna, 20 febbraio 2025 – Lagp funziona e coinvolge se più marchi sono competitivi.si gode il quasi monopolio degli ultimi anni, ma per rendere onore a questa superiorità il campionato necessita di altread alto livello. Per questo motivo, la Dorna ha permesso lealle case giapponesi – il nuovo sistema prevede che i cinque costruttori (, Yamaha, Honda, KTM e Aprilia) vengano divisi in quattro distinte classi – che già nei test pre stagione hanno dimostrato dei passi avanti. Borgo Panigale è ancora superiore, ma non è escluso un avvicinamento di Honda e Yamaha, che potrebbero sfruttare la crisi economica di KTM per tornare vicine ai vertici., in ogni caso, non ha preso dal lato sbagliato questo aspetto regolamentare. Anzi, Davidesi è detto soddisfatto della decisione, pur nella consapevolezza che molti ingegneri sono andati a rinforzare gli altri marchi.