Sport.quotidiano.net - Moto Gp 2025, Nieto: “Tra Marquez e Bagnaia c’è fiducia, ma quando lotteranno per il titolo…”

Bologna, 20 febbraio– Per ora la convivenza sta andando bene. L’obiettivo è sviluppare lae renderla più veloce della 2024, mai punti cominceranno a contare cosa succederà tra Peccoe Marc? Oggi il target è comune: lavorare assieme per confermare Ducati miglioral mondo, tuttavia la stagione potrebbe dipanarsi con un duello mondiale interno e a quel punto come saranno i rapporti tra i due? Su questo si gioca la stagioneriusciranno a giocarsi il titolo rimanendo in buoni rapporti? Difficile per Pablo, team manager di Pertamina VR 46.: “Oggi tutto va bene, ma dopo.” I pronostici sono tutti indirizzati per Marce Peccocome i principali pretendenti al titologp, ma i due sono compagni di squadra, condividono il box e, per ora, anche le informazioni per migliorare la