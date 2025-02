Ilrestodelcarlino.it - Mostre e rassegne dedicate alle donne

Per la Giornata internazionale della donna, Riccione proporrà una serie di eventi, che si protrarranno per l’intero mese di marzo, animando vari luoghi simbolo della città. Si partirà il primo marzo,17 a Villa Lodi Fè, con l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura ‘Il mio nome è donna’ a cura dell’associazione culturale Scultura Aps, che esporrà le sue opere fino al 9 marzo, per poi continuare lunedì 3,20,30 al Palazzo del Turismo, con la premiazione delleche si sono distinte nel settore sportivo. Si proseguirà l’8, il 15 e il 22 in biblioteca con la rassegna culturale ‘Una stanza tutta per te. Percorsi di letteratura e scrittura al femminile’ ideata, curata e coordinata dalla scrittrice Debora Grossi. Il calendario è frutto di un lavoro sinergico che l’amministrazione comunale ha messo a punto, partendo dall’attività svolta dalla Commissione Pari opportunità, costantemente impegnata nella sensibilizzazione sui diritti conquistati e sulle sfide da affrontare per la reale parità di genere.