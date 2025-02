Formiche.net - Mosca si è infuriata perché Mattarella gli ha smontato la propaganda. La versione del prefetto Bontempi

Siamo al quarto giorno consecutivo di attacchi hacker verso siti web rivendicati dal collettivo filorusso NoName057(16) in risposta al discorso pronunciato a Marsiglia dal Presidente della Repubblica, Sergio, definito dai pirati informatici “russofobo” per aver “paragonato la Russia al Terzo Reich” e finito anche nel mirino della diplomazia russa. A spiegarle cos’ha provocato questa dura reazione è ilMassimo, già Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere con un passato negli organismi di informazione e sicurezza, che sarà tra i docenti del corso di alta formazione “Psicologia delle spie e dello spionaggio: la dimensione psicologica nel mondo dell’intelligence” organizzato dall’Istituto Gino Germani.Come si spiega questa reazione di?Il paragone diha in partela narrazione russa.