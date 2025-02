Dilei.it - Morto Giovanni Scambia, addio al medico che ha operato Kate Middleton

, ben noto ginecologo e direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. Aveva appena 66 anni lo stimatissimo primario, in prima linea nel campo della ginecologia oncologica.Chi ènon era soltanto un apprezzato ginecologo ma anche un accademico, autore di numerosi studi presentati nei principali congressi internazionali. Di certo non un lavoro comune il suo, al quale si era dedicato interamente. Lo dimostra il fatto che, nonostante la malattia, avesse scelto di proseguire fino alla fine con i suoi impegni professionali.Lo ricorda così Simona Loizzo, deputata della Lega e capogruppo in commissione sanità a Montecitorio: “Un grandissimo. Un ginecologo tra i più bravi d’Europa. Lo piango come amico e come calabrese.