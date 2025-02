Lanazione.it - Morti e malori nelle rsa. I risultati dei primi test sul cibo. Nel mirino anche presenze e cure

Firenze, 20 febbraio 2025 – Tanti, troppi, i dubbi che ancora aleggiano sulla morte dei tre anziani avvenuta dopo il ricovero in ospedale per sospetta intossicazione. Le indagini della procura di Firenze sono entrate nel vivo, e le attenzioni della pm titolare del fascicolo, Benedetta Foti, non si starebbero limitando solo ai presunti alimenti contaminati che hanno fatto da detonatore del focolaio. Gli inquirenti infatti avrebbero puntato i farisul personale presentersa del Gruppo Sereni Orizzonti e sulle procedure seguite nei momenti in cui è scattato l’allarme. Le condizioni degli ospiti sono state correttamente ’interpretate’ dagli infermiere della casa di risposo? Erano presenti o sono stati allertati dei geriatri? La comunicazione con gli ospedali e poi con le famiglie è stata all’altezza? Serve tempo per le risposte.