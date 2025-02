Anteprima24.it - Morte Mimmo Romano: 25enne condannata per omicidio stradale

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) e della Sezione Poliziadi Avellino, a seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, hanno ricostruito la dinamica del sinistroavvenuto in data 1° agosto 2024 sulla S.S. 403 nel Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV). (LEGGI QUI)In particolare, gli agenti hanno accertato che il veicolo guidato da M. C., unadel posto, procedendo a forte velocità e comunque non commisurata alle caratteristiche della strada, nell’operare una pericolosa manovra di sorpasso, vietata dall’apposita segnaletica, invadeva la corsia opposta di marcia, collidendo con l’autovettura che sopraggiungeva frontalmente e causando il decesso del relativo conducente, Domenico, nonché gravi lesioni alla moglie ed al figlio minore che viaggiavano nello stesso veicolo.