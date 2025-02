Metropolitanmagazine.it - Morte Liam Payne: cadute le accuse per l’amico e per i due dipendenti dell’hotel CasaSur

«Sono sollevato che tutto questo sia finalmente finito. Ora posso tornare in Inghilterra per dire addio al mio amico». Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Rolling Stone US, Roger Nores, amico del cantante, ha accolto la decisione della Corte d’Appello argentina di far cadere lecontro di lui e contro duedi Palermo, Argentina, dove, il 16 ottobre scorso, l’ex membro degli One Direction è morto in circostanze sospette.Gilda Martin ed Esteban Grassi, idella struttura in cui si è consumata la tragedia, non avrebbero agito in modo negligente, né imprudente, nonostante i legali di Nores si siano mostrati piuttosto dubbiosi circa la loro scelta di riportarenella sua camera quando, secondo diversi testimoni, sarebbe stato privo di sensi.