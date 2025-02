Thesocialpost.it - Morta in palestra a 17 anni: schiacciata da un bilanciere di 270 chili

Yashtika Acharya, campionessa di sollevamento pesi, èdurante un allenamento. Un errore di movimento o un attimo di distrazione ha fatto cadere unda 270. L’asta ha colpito il collo della ragazza, causandone la rottura.Leggi anche: “Quella è mia figlia”. Schianto tremendo, il papà di Erika passava in quel momento: devastanteGli altri presenti e il suo allenatore hanno assistito alla scena senza poter fare nulla per salvarla.Chi era Yashtika AcharyaAcharya aveva vinto la medaglia d’oro nel sollevamento pesi ai Giochi nazionali juniores. La sua carriera sportiva era in ascesa e il suo talento la rendeva una promessa della disciplina.Il dramma inSecondo quanto riportato dal Times of India, Acharya si trovava inquando ille è caduto addosso.