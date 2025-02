Ilgiorno.it - Morbegno, galleria della statale 38 allagata: traffico nel caos

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio), 20 febbraio 2025 – Disagi e rallentamenti in Bassa Valle per chi nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio, viaggia sulla38 in direzione Milano. La chiamata ai Vigili del Fuoco è giunta verso le 16.30: ladi Campovico, la seconda daverso Lecco, risultava. Nessun ferito, ma sarebbe potuta andare peggio perché l’acqua, così come il fuoco, inpossono essere molto più pericolosi che all’aperto, soprattutto se si guida a velocità abbastanza sostenute. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono presto risaliti anche alla causa: una falla nella tubazione antincendio all’interno del tunnel. Inancora intorno alle 18.30 si viaggiava su un’unica corsia.