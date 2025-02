Puntomagazine.it - Montoro: controlli sul fiume Sarno. Sequestrata un’azienda e denunciato il titolare

. Riscontrata dai Carabinieri l’assenza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosferaI Carabinieri dei Nuclei Forestale di Forino e di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito dimirati al contrasto dell’inquinamento del, hanno ispezionatodi, operante nel settore dell’inchiodatura delle pelli.L’attività di verifica ha permesso di accertare che l’opificio era privo della necessaria autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Di conseguenza, i militari dell’Arma hannoin stato di libertà l’imprenditore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e posto sotto sequestro l’azienda.L’operazione si inserisce in un più ampio piano divolti a tutelare la salute pubblica e l’ambiente, con particolare attenzione al contrasto degli scarichi illeciti che minacciano l’ecosistema fluviale del