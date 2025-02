Abruzzo24ore.tv - Montesilvano annuncia nuovo referendum su Nuova Pescara: la politica si divide

- Dopo le crescenti preoccupazioni dei cittadini, ladichiede unper esprimersi sulla fusione cone Spoltore. Ladisi prepara a lanciare unriguardo alla fusione cone Spoltore per la creazione della futura, prevista per il 2027. Questo passo arriva dopo che un ampio gruppo di esponenti politici ha firmato un documento chel’intenzione di promuovere unaconsultazione popolare. Il documento è stato sottoscritto da 26 membri, inclusi il sindaco di, Ottavio De Martinis, e i consiglieri di centrodestra, con l'adesione di alcuni rappresentanti del Partito Democratico. La decisione di chiedere unnon è casuale: molti cittadini hanno espresso preoccupazioni crescenti riguardo alla fusione e, come sottolineano i firmatari, oggi si manifestano forti dubbi sulla possibilità che questa unione possa migliorare la qualità della vita in città.