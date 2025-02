Liberoquotidiano.it - Montalbano e Alberto Angela, ecco come si "blinda" Rai 1: grazie alla strana coppia...

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Ulisse-La Sicilia di/ Rai 1) L'onda lunga del Festival di Sanremo continua a trainare Rai 1 con i format mattutini Unomattina e Storie Italiane a picchi del 24% di share e nel pomeriggio La volta buona al 22%. Ma anche la prima serata non è stata da meno con Ulisse-La Sicilia dinettamente leader di fascia con 4.109.000 spettatori e il 23.07% di share. Lo speciale didedicato ai luoghi in cui sono state ambientate le avventure del celebre commissario creato dpenna di Andrea Camilleri ha registrato punte del 25% di share, in particolare quando è apparso Luca Zingaretti, interprete televisivo di, che ha raggiuntosulla terrazza del Castello di Donnafugata, ovvero la località Vigata inventata nei romanzi.