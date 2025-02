Thesocialpost.it - Monsignor Paglia avverte: “Ci sono corvi attorno a Papa Francesco”

CITTÀ DEL VATICANO – “Ciche speculano sui malanni del”. Con questa frase,Vincenzo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha acceso i riflettori su un fenomeno che aleggia intorno alla figura di, ricoverato nelle ultime settimane per problemi di salute. Intervistato a margine di un evento,ha voluto rassicurare sullo stato del Pontefice, sottolineando la sua voglia di reagire e la necessità del suo ritorno attivo nella guida della Chiesa.Le parole di: “Ilè necessario”L’intervista ha offerto un quadro positivo sulla ripresa del Pontefice. “Io ho notizie positive”, ha detto, aggiungendo che “mi auguro che ilpossa guarire presto perché c’è bisogno di lui”. Secondo ile, il ruolo diin questo momento storico è cruciale, specialmente in un mondo che cerca di ritrovare equilibrio di fronte alle guerre e alle crisi umanitarie.