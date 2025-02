Mondiali biathlon 2025 | Francia imbattibile Simon e Fillon Maillet d’oro nella singola mista Italia settima con Wierer e Giacomel Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Lacontinua il suo dominio e conquista il quinto oro aidiin corso a Lenzerheide vincendo la staffetta. Juliaè quasi perfetta, Quentinlo è meno, ma quanto basta per portare l’ennesimo successo iridato alla squadra transalpina, che sale sul gradino più alto del podio. Seconda posizione per la Norvegia, che parte male sia con Femsteinevik che con Johannes Boe, ma si riprende alla grande nel finale proprio con quest’ultimo, riuscendo a superare la Germania di Preuss e Strelow. Discreta prestazione per l’, con un ottimo Tommasoe una Dorotheaprevedibilmente lontana dai suoi giorni migliori, ancora sotto antibiotici dopo l’influenza che l’ha colpita nei giorni scorsi. La squadra azzurra chiude inposizione.