Panorama.it - Moncler firma una collezione con Hiroshi Fujiwara

Leggi su Panorama.it

La nuova collaborazione tra— produttore e dj hip hop giapponese, nonché fondatore di FRGMT — si impone come un’operazione di raffinata sintesi tra innovazione tecnica, estetica urbana e una visione profondamente curatoriale del design. Nata sotto l’egida diGenius, esprime in modo esemplare la capacità del designer giapponese di reinterpretare i codici della moda attraverso il filtro della subcultura, innestandoli su archetipi consolidati del guardaroba quotidiano. Il risultato è un insieme di capi che trascendono la loro funzione originaria, arricchendosi di dettagli sofisticati, citazioni filosofiche e un’attitudine giocosa che richiama l’estetica Y2K.Uno degli elementi distintivi dellarisiede nella cura meticolosa della componente grafica, segno tangibile dell’approccio multidisciplinare di, da molti considerato come «il padrino dello streetwear» e «arbitro di ciò che è cool» .