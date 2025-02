Lapresse.it - Monaco Energy Boat Challenge 2025: lo Yacht Club de Monaco guida l’innovazione nella nautica sostenibile

L’energia del futuro solca le acque del Principato. Torna per la sua dodicesima edizione il, l’evento di riferimento per la mobilitànel settore marittimo, in programma dal 1° al 5 luglio. Organizzata dallodecon il sostegno della Fondazione Principe Alberto II di, UBS, BMW e SBM Offshore, la competizione riunisce i protagonisti del, dalle startup ai colossi del settore comeMarine, Oceanco, Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo e Lüen.Dopo un’edizione 2024 da record, ilpromette nuove opportunità per giovani talenti, professionisti e appassionati di tecnologie marine. Sono già 40 le squadre confermate, rappresentanti di 20 nazionalità, pronte a sfidarsi a colpi di ingegno e sostenibilità.