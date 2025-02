Secoloditalia.it - Mogol non ha dubbi su quale sia la Giorgia vincente: «Meloni? Dobbiamo esserne orgogliosi»

Azzera le critiche sulla canzone di Cristicchi e chiarisce che ladi cui «essere» è quella che sta a Palazzo Chigi. Ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1, Giulio Rapetti, ha infilato un uno-due da mettere ko la sinistra.? «esseredi lei, ha conquistato le simpatie di tutti a livello internazionale, sicuramente la stimo molto», ha risposto ai conduttori, che dallacantante sono passati a chiedergli dellapremier.non hasuscegliere: «esseredi»«Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi, ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare», ha dettodella sesta classificata a Sanremo, parlando delle polemiche per la sua esclusione dal podio e anche dalle prime cinque postazioni.