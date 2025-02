Lanazione.it - Mogol: "Giorgia ha una voce meravigliosa, ma canta come 30 anni fa. Le offro un corso nella mia scuola"

Perugia, 20 febbraio 2025 - "usa troppo lasiva 30fa.ungratuito nelle mia". Apriti cielo, lante di "Sole e d'azzurro", arrivata sesta a Sanremo con "La Cura per me", non si tocca. Ma se a criticare è un altro monumento della musica italiana, beh allora il discambia. E' stato il paroliere e discografico italianoa "stroncare", scatenando una bella polemica sia in radio che in televisione. Lain questione è il Cet, Centro europeo di Tuscolano, fondato da Rapetti ad Avigliano Umbro ed è considerata la primadi perfezionamento musicale che formaprofessione e nell'individualità. Concetti espressi ieri dain collegamento radio a "Un giorno da pecora", argomento ripreso poi oggi nel salotto di Caterina Balivo "La volta buona" in onda su Rai 1.