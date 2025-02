Tpi.it - Mogol boccia Giorgia: “Usa troppo la voce. Meloni? Dobbiamo essere orgogliosi di lei”

non è convinto delle qualità artistiche di. “Ha unafantastica ma canta come si cantava trent’anni fa”, osserva il paroliere intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, su Radio 1.Secondo“usala. Che, per carità, è bellissima – aggiunge – ma la usa come si faceva in passato: ladeve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.“Le offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi”, dice, all’anagrafe Giulio Rapetti, che da oltre trent’anni guida il Centro Europeo di Toscolano, scuola di musica per autori, musicisti e cantanti.Il paroliere spiega di non aver seguito l’ultimo Festival di Sanremo, ma dice di aver ascoltato la canzone di Simone Cristicchi, “Quando sarai piccola”, che il cantautore ha dedicato alla madre malata di Alzheimer.