Mogol attacca Giorgia: "Canta come 30 anni fa". Tuona Malgioglio: "Lui dovrebbe andare a scuola da lei"

Da pochi giorni si è concluso il Festival di Sanremo che ha visto la sorprendente vittoria di Olly. Un Sanremo che qualcuno ha definito troppo “piatto”, infatti paradossalmente la polemica principale è che non ci sono state molte polemiche. Ci hanno pensato quindi, due pesi massimi della musica italiana, ad avviare una sorta di “dissing”. Oggetto del contendere?e, più nello specifico, il suo modo dire.L’attacco di, che ha firmato alcune delle più grandi canzoni italiane, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” ha elogiato la voce di, giunta sesta con la canzone “La cura per me”. Poi però è arrivata la stoccata al veleno: “La sua voce non emoziona,trent’fa” – ha detto, per poi aggiungere con un velo di ironia e di sarcasmo: “Le offrirei gratuitamente un corso di canto da me”.