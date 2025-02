Leggioggi.it - Modello RED pensionati: invio entro il 28 febbraio. Farsi aiutare dal consulente RED

Leggi su Leggioggi.it

L’ordinamento previdenziale italiano prevede la concessione di prestazioni di carattere assistenziale e di benefici economici sulle pensioni a patto che si rispettino determinati requisiti reddituali in capo al soggetto titolare della prestazione e in taluni casi del coniuge e dei familiari componenti il nucleo reddituale rilevante.I soggetti titolari delle suddette prestazioni sono tenuti a dichiarare all’Inps i propri redditi e, se ne ricorre l’obbligo, del coniuge e dei componenti il nucleo familiare.In mancanza di comunicazione la normativa vigente (D.L. numero 207/2008) dispone la sospensione delle prestazioni economiche.La dichiarazione della situazione reddituale (RED) all’INPS è resa dai soggetti obbligati in via telematica, accedendo all’apposita piattaforma del sito Inps.