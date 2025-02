Moda italiana in lutto addio a un grande imprenditore | i suoi marchi leader del settore

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’industria dellaperde uno deiprotagonisti più influenti: Carlo Zaccardi si è spento nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, all’età di 59 anni. Il suo nome è legato alla creazione e allo sviluppo di Brian&Barry, la celebre catena multi-brand nata nel 1985, che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento neldel lusso.Carlo Zaccardi, insieme ai fratelli Claudio, Fabrizio e Roberto, ha trasformato Brian&Barry in un colosso della, con sedi non solo a Monza, ma anche a Milano e Alba. I loro store non si sono limitati all’abbigliamento, ma hanno abbracciato il mondo delle calzature, della gioielleria, della bellezza e del design, rendendo il brand un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dello stile e dell’eleganza.