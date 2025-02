Mistermovie.it - Mister Movie | Simona Ventura dice addio al nuovo reality di Rai Due

Leggi su Mistermovie.it

Colpo di scena nel mondo della televisione., dopo aver annunciato con entusiasmo il suo coinvolgimento in ungame di Rai Due, ha sorprendentemente fatto marcia indietro.La notizia è stata diffusa dal portale DavideMaggio.it, che ha rivelato come la conduttrice abbia deciso di rinunciare al progetto.rinuncia algame show della RaiAlla base di questa decisione, l'impossibilità di conciliare i numerosi impegni professionali di. La conduttrice è attualmente impegnata con "Citofonare Rai Due" e "Che tempo che fa", e le registrazioni delavrebbero richiesto la sua assenza per diverse puntate di entrambi i programmi.Una scelta difficile, ma necessariaLa rinuncia diè stata dettata dalla volontà di non compromettere i suoi impegni già presi e di garantire la sua presenza al pubblico che la segue quotidianamente.