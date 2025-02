Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025: le accuse di favoritismo per Olly sollevano dubbi sulla trasparenza del Festival

Ildisi trova nuovamente al centro di polemiche dopo le rivelazioni di Striscia la Notizia. L’inviato Pinuccio, che aveva previsto la vittoria dicon dieci giorni di anticipo, ha portato alla luce nuove incongruenzegestione della kermesse musicale trasmessa su Raiuno. Secondo quanto emerso, il cantante sarebbe stato avvantaggiato sia per l’ordine di esibizione che per la distribuzione degli artisti nelle varie serate della gara.Vittoria dipilotata? Una scaletta favorevole per?Uno degli elementi più controversi riguarda l’orario delle esibizioni. Secondo l’inchiesta,si sarebbe esibito in entrambe le serate in cui era in gara nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 23, momento in cui lo share televisivo delraggiunge il suo picco massimo.