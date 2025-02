Mistermovie.it - Mister Movie | Reacher: Stagione 3 – Svelata la colonna sonora con il brano di Tony Morales

Leggi su Mistermovie.it

La terzadiè finalmente disponibile su Prime Video, accompagnata da unadi grande impatto firmata da. Grazie a ComingSoon.net, possiamo ascoltare in anteprima il"Back to Bazaar Bazaar", tratto dalla soundtrack ufficiale della serie.e la sua esperienza nel mondo delle colonne sonoreIl compositoreè un nome di spicco nel panorama delle colonne sonore televisive. Nominato ai Primetime Emmy, ha lavorato su progetti come Bloodline di Netflix, Ultra Violet & Black Scorpion e The Endgame. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo anche il documentario La Guerra Civil di Eva Longoria e il celebre 30 for 30: The Dominican Dream.https://youtu.be/HTfSoJhvB7gIn aggiunta alladi, Lakeshore Records ha annunciato che la soundtrack del film Flight Risk sarà disponibile in formato digitale dal 21 febbraio 2025, confermando l’ampia versatilità del compositore.