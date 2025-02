Mistermovie.it - Mister Movie | Nick muore nel finale di My Fault: London? Il suo destino svelato

Dopo un epilogo carico di tensione, gli spettatori di "My" si interrogano suldie sulla sua sopravvivenza.neldi My?Amazon Prime Video ha recentemente lanciato "My", una versione in lingua inglese del popolare "Culpa Mía". La scelta di realizzare questo adattamento è stata dettata dall'enorme successo ottenuto dalla versione originale in spagnolo, in particolare con "Culpa Tuya", che si è rivelato uno dei titoli più seguiti sulla piattaforma. Nonostante sia un remake, il pubblico ha mostrato grande curiosità per ile ildei protagonisti.è sopravvissuto?Interpretato da Matthew Broome,affronta momenti estremamente drammatici nel corso del film. La sua battaglia con Ronnie (Sam Buchanan), al servizio di Travis (Jason Flemyng), padre di Noah, lo porta a essere accoltellato.