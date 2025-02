Mistermovie.it - Mister Movie | Masters of the Universe: il live-action prende forma con nuovi attori e grandi aspettative

Il filmof the, diretto da Travis Knight, sta diventando una delle produzioni più attese degli ultimi anni. Basato sul celebre franchise di giocattoli e serie animate degli anni ’80, il progetto sta vedendo crescere il suo cast con nomi di rilievo che promettono di dare nuova vita agli iconici personaggi di He-Man.ingressi nel cast diof theSecondo The Hollywood Reporter, Amazon MGM Studios e Mattel Films hanno annunciato treche si uniranno al progetto: Sasheer Zamata nel ruolo di Suzie, Jon Xue Zhang come Ram-Man e Christian Vunipola nei panni di Hussein. Questo annuncio arriva subito dopo la conferma di James Purefoy e Charlotte Riley nei ruoli dei genitori di He-Man, Re Randor e Regina Marlena.Il protagonista sarà interpretato da Nicholas Galitzine, mentre il cast già confermato includedel calibro di Jared Leto (Skeletor), Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Man-at-Arms), Alison Brie (Evil-Lyn) e Hafthor Bjornsson (Goat Man).