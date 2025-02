Mistermovie.it - Mister Movie | Kiana Madeira nel cast della nuova stagione di Malcolm In The Middle

La piattaforma Disney+ ha annunciato un atteso revivalcelebre serie televisiva "in the", previsto per dicembre 2024. La serie originale, trasmessa negli anni 2000, vedeva tra i protagonisti Bryan Cranston, Frankie Muniz e Jane Kaczmarek. Questo nuovo capitolo sarà composto da quattro episodi.sarà nelladiIn TheTra le prime novità, ilsi arricchisce con l'ingresso di, famosa per i suoi ruoli in "Fear Street" e "The Flash".interpreterà la fidanzata di, un personaggio schietto e diretto, che farà la sua comparsa durante le celebrazioni per il 40° anniversario di matrimonio dei genitori di.Questa notizia riportata da Variety è solo l'inizio di una storia in evoluzione, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti man mano che nuove informazioni verranno rese disponibili.