Mister Movie | Jack O’Connell entra nel Monsterverse | la nuova minaccia di Godzilla e Kong si prepara

Nel vasto universo del, dove gigantesche creature e battaglie apocalittiche sono all'ordine del giorno,O'Connell è pronto a fare il suo ingresso in scena. Dopo il grande successo di: The New Empire, che ha registrato il maggiore incasso nel franchise kaiju, l'attore britannico si unisce al cast del sequel, il cui titolo provvisorio potrebbe già suggerire qualcosa di epico. Deadline ha annunciato per primo questa notizia che accende le aspettative per il futuro di questa saga cinematografica.Il sequel di '' reclutaO'ConnellNonostante l’entusiasmo suscitato dalla sua partecipazione, i dettagli sul personaggio che O'Connell interpreterà sono ancora avvolti nelo. Rivelare troppo ora rovinerebbe la sorpresa, ma ciò che sappiamo è che il cast del film include altri volti noti come Kaitlyn Dever e il ritorno di Dan Stevens, che riprenderà il suo ruolo di Trapper Beasley, il veterinario e dentista che ha conquistato i cuori degli appassionati in The New Empire.